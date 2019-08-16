ГБР проводит обыски в Одесском облсовете

16 августа, 2019, 13:44

В Одесском областном совете проводят обыски сотрудники Государственного бюро расследований

Об этом сообщает онлайн-издание 048.ua.

"Пока еще не сложивший полномочия глава областного совета ведет сессию, в его кабинете проводят обыск", - отмечается в сообщении.

Комментируя ситуацию, издание написало: "Сотрудники полиции, которые дежурят у здания ООГА, подтвердили нам, что сотрудники ГБР зашли в здание, но куда и зачем не объяснили".

Также отмечается, что по информации корреспондента, возле кабинета Анатолия Урбанского "сидят сотрудники правоохранительных органов и не пропускают никого".

"Говорят, что идет обыск", - резюмировали в издании. И добавили: "Нашего корреспондента выгнали и закрыли дверь".

Отмечается, что первым об обысках в здании областного совета сообщил на своей странице в Facebook журналист Григорий Козьма.

"По каналам журналистики стало известно, что в Одесский облсовет зашел ГБР с обыском по делу о хищении 660 млн грн со стороны группы лиц, хищения под руководством председателя облсовета", - написал Козьма.

И добавил, что в Измаиле "работает еще одна группа ГБР по этому же делу".

Ранее сообщалось, что в Одесском областном совете произошло к несколько драк между депутатами.