ГБР проводит обыски в Одесском облсовете
Об этом сообщает онлайн-издание 048.ua.
"Пока еще не сложивший полномочия глава областного совета ведет сессию, в его кабинете проводят обыск", - отмечается в сообщении.
Комментируя ситуацию, издание написало: "Сотрудники полиции, которые дежурят у здания ООГА, подтвердили нам, что сотрудники ГБР зашли в здание, но куда и зачем не объяснили".
Также отмечается, что по информации корреспондента, возле кабинета Анатолия Урбанского "сидят сотрудники правоохранительных органов и не пропускают никого".
"Говорят, что идет обыск", - резюмировали в издании. И добавили: "Нашего корреспондента выгнали и закрыли дверь".
Отмечается, что первым об обысках в здании областного совета сообщил на своей странице в Facebook журналист Григорий Козьма.
"По каналам журналистики стало известно, что в Одесский облсовет зашел ГБР с обыском по делу о хищении 660 млн грн со стороны группы лиц, хищения под руководством председателя облсовета", - написал Козьма.
И добавил, что в Измаиле "работает еще одна группа ГБР по этому же делу".
Ранее сообщалось, что в Одесском областном совете произошло к несколько драк между депутатами.
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