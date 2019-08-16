В Одессе произошло несколько драк в облсовете. В зал пришли полицейские и неизвестные "спортсмены"

16 августа, 2019, 12:15

В пятницу, 16 августа, в Одесском областном совете произошло несколько драк между депутатами

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Депутаты должны были избрать нового председателя - вместо Анатолия Урбанского, который идет работать в Раду. По данным издания, сначала депутат и заместитель председателя облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и "Оппоблока" чуть ли не в заговоре, а затем призвал блокировать трибуну. Его поддержали депутаты от "Нашего края" и "Батькивщины".

Началась драка, в результате которой у Урбанского отобрали карточку, а также сломали микрофон. Микрофон заменили, однако возобновлению сессии помешали желающие прервать голову.

Через некоторое время очередная потасовка переросла в драку. В зал зашла полиция. Урбанский объявил перерыв на 5 минут. В зале появились неизвестные спортивного телосложения.

Урбанский сказал главе одесской "Батькивщины" Олегу Радковскому: "Мне все равно, кто будет меня толкать и делать массаж спины. Олег Владимирович, у вас нежные руки".

Примерно в 10:00 сессия таки началась с голосования за повестку дня. Председатели фракций, глава и его заместители ушли на перерыв для политических консультаций.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что к утренним событиям причастен Олег Радковский, целью которого является помешать избранию нового главы, тогда он, как первый зам, будет и.о. главы.

По возвращении лидеров фракций 38 депутатов попросили включить в повестку дня вопрос об отставке Радковского, однако решение не было принято.