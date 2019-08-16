Дата дебюта Усика в супертяжелом весе утверждена официально

16 августа, 2019, 12:19

Менеджер Александра Усика Эгис Климас объявил официальную дату дебюта украинского супертяжеловеса

Об этом Климас сообщил в Instagram.

По словам менеджера, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) дебютирует в новом дивизионе 12 октября. Поединок состоится в Чикаго (США) на Wintrust Arena.

Имя соперника Александра Усика пока не сообщается.

Ранее ожидалось, что украинцу будет противостоять камерунец Карлос Такам, но он сменил промоутера, что может помешать его участию в вечере бокса в Чикаго.