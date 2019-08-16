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Espreso.tvСпортДата дебюта Усика в супертяжелом весе утверждена официально

Дата дебюта Усика в супертяжелом весе утверждена официально


фото: 24tv.ua
Менеджер Александра Усика Эгис Климас объявил официальную дату дебюта украинского супертяжеловеса

Об этом Климас сообщил в Instagram.

По словам менеджера, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) дебютирует в новом дивизионе 12 октября. Поединок состоится в Чикаго (США) на Wintrust Arena.

Имя соперника Александра Усика пока не сообщается.

Ранее ожидалось, что украинцу будет противостоять камерунец Карлос Такам, но он сменил промоутера, что может помешать его участию в вечере бокса в Чикаго.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

October 12th Chicago @usykaa @matchroomboxing @ alex.krassyuk @eddiehearn @dazn_usa #klimasmanagement

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

  • 13 августа стало известно, что у украинского боксера Александра Усика может смениться соперник в дебютном поединке в супертяжелом весе.
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