Дата дебюта Усика в супертяжелом весе утверждена официально
16 августа, 2019, 12:19
Менеджер Александра Усика Эгис Климас объявил официальную дату дебюта украинского супертяжеловеса
Об этом Климас сообщил в Instagram.
По словам менеджера, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) дебютирует в новом дивизионе 12 октября. Поединок состоится в Чикаго (США) на Wintrust Arena.
Имя соперника Александра Усика пока не сообщается.
Ранее ожидалось, что украинцу будет противостоять камерунец Карлос Такам, но он сменил промоутера, что может помешать его участию в вечере бокса в Чикаго.
- 13 августа стало известно, что у украинского боксера Александра Усика может смениться соперник в дебютном поединке в супертяжелом весе.
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