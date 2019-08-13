Бой Усика с Такамом снова оказался под угрозой срыва

13 августа, 2019, 10:59

У украинского боксера Александра Усика может измениться соперник в дебютном поединке в супертяжелом весе

Об этом сообщает ESPN .

38-летний камерунец Карлос Такам, который должен был драться с 32-летним Александром Усиком, подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing. Сотрудничество камерунца с новым промоутером может сорвать поединок камерунца с украинским.

Бой Такама и Усика запланирован на 12 октября в Чикаго (США). Украинец уже начал подготовку к своему дебюту в супертяжелом дивизионе в Лос-Анджелесе.