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Espreso.tvСпортБой Усика с Такамом снова оказался под угрозой срыва

Бой Усика с Такамом снова оказался под угрозой срыва


фото: exspress.co.uk
У украинского боксера Александра Усика может измениться соперник в дебютном поединке в супертяжелом весе

Об этом сообщает ESPN .

38-летний камерунец Карлос Такам, который должен был драться с 32-летним Александром Усиком, подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing. Сотрудничество камерунца с новым промоутером может сорвать поединок камерунца с украинским.

Бой Такама и Усика запланирован на 12 октября в Чикаго (США). Украинец уже начал подготовку к своему дебюту в супертяжелом дивизионе в Лос-Анджелесе.

 

 

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