Бой Усика с Такамом снова оказался под угрозой срыва
13 августа, 2019, 10:59
У украинского боксера Александра Усика может измениться соперник в дебютном поединке в супертяжелом весе
Об этом сообщает ESPN .
38-летний камерунец Карлос Такам, который должен был драться с 32-летним Александром Усиком, подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing. Сотрудничество камерунца с новым промоутером может сорвать поединок камерунца с украинским.
Бой Такама и Усика запланирован на 12 октября в Чикаго (США). Украинец уже начал подготовку к своему дебюту в супертяжелом дивизионе в Лос-Анджелесе.
- Украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго в поединке против камерунца Карлоса Такама.
- Александр Усик за дебютный бой в супертяжелом весе получит $ 1,2 млн .
- Усик получил за победный поединок с британцем Тони Беллью самый большой гонорар в карьере - 2,5 млн евро .
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