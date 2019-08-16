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Espreso.tvСпортБойца UFC Макгрегора будут судить за избиение пожилого мужчины

Бойца UFC Макгрегора будут судить за избиение пожилого мужчины


фото: eurosport.com
Звездному бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору предъявлено обвинение в избиении пожилого мужчины в Ирландии

Об этом сообщает The Irish Sun.

Конор МакГрегор может быть оштрафован за нападение на пожилого мужчину в пабе в Дублине.

По информации источника в адрес бывшего чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях предъявлено обвинение на основании жалобы пострадавшего. В ближайшее время прокуратура планирует вызвать спортсмена в суд для объяснений. В случае признания Макгрегора виновным, ему грозит штраф.

Инцидент произошел еще 6 апреля в баре The Marble Arch Pub в Дублине. Макгрегор решил угостить всех посетителей собственным виски Proper Twelve. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настойчиво предложил ему выпить и поставил перед ним рюмку.

После этого ирландский боец ударил пожилого человека в лицо. Двое посетителей бара сразу схватили Макгрегора и не позволили конфликту превратиться в полноценную драку. Пострадавший обратился в полицию.

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