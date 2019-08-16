Бойца UFC Макгрегора будут судить за избиение пожилого мужчины
Об этом сообщает The Irish Sun.
Конор МакГрегор может быть оштрафован за нападение на пожилого мужчину в пабе в Дублине.
По информации источника в адрес бывшего чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях предъявлено обвинение на основании жалобы пострадавшего. В ближайшее время прокуратура планирует вызвать спортсмена в суд для объяснений. В случае признания Макгрегора виновным, ему грозит штраф.
Инцидент произошел еще 6 апреля в баре The Marble Arch Pub в Дублине. Макгрегор решил угостить всех посетителей собственным виски Proper Twelve. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настойчиво предложил ему выпить и поставил перед ним рюмку.
После этого ирландский боец ударил пожилого человека в лицо. Двое посетителей бара сразу схватили Макгрегора и не позволили конфликту превратиться в полноценную драку. Пострадавший обратился в полицию.
- 15 августа стало известно, что Конор МакГрегор ударил в лицо пожилого мужчину, который отказался с ним выпить в пабе.
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