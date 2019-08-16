Боевики 12 раз нарушили перемирие за минувшие сутки
Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Как отмечается, обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
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неподалеку Гнутово - со станкового противотанкового гранатомета;
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дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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дважды в районе Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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вблизи Водяного - с ручного противотанкового гранатомета;
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неподалеку Опытного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
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неподалеку Лебединского - с автоматического гранатомета;
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вблизи Авдеевки - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
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дважды вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было. С начала текущих суток противник, в целом, соблюдает режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
- Напомним, с начала суток 15 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня .
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