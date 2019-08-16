Боевики 12 раз нарушили перемирие за минувшие сутки

16 августа, 2019, 08:33

В течение 15 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Гнутово - со станкового противотанкового гранатомета;

дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного - с ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Опытного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

неподалеку Лебединского - с автоматического гранатомета;

вблизи Авдеевки - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было. С начала текущих суток противник, в целом, соблюдает режим прекращения огня", - говорится в сообщении.