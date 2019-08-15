Боевики на Донбассе с начала суток 7 раз открывали огонь
15 августа, 2019, 20:10
С начала суток 15 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что враг обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Пищевик - из автоматического гранатомета;
- вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета;
- неподалеку Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
- вблизи Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Потерь с начала суток среди украинских военных нет.
14 августа из-за вражеских обстрелов в районе населенного пункта хутор Свободный погиб 1 военнослужащий из состава ООС.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-