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Espreso.tvОбществоБоевики на Донбассе с начала суток 7 раз открывали огонь

Боевики на Донбассе с начала суток 7 раз открывали огонь

С начала суток 15 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что враг обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета;
  • вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Пищевик - из автоматического гранатомета;
  • вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

  • вблизи Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь с начала суток среди украинских военных нет.

14 августа из-за вражеских обстрелов в районе населенного пункта хутор Свободный погиб 1 военнослужащий из состава ООС.

 

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