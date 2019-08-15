//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВерховный суд открыл производство о признании парламентских выборов неконституционными

Верховный суд открыл производство о признании парламентских выборов неконституционными

Верховный суд открыл производство по иску об отмене результатов внеочередных выборов в Верховную Раду, которые проводились 21 июля

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

"Судьи Палаты Верховного Суда больше 8 часов находились в совещательной комнате, принимая решение об открытии производства по иску о признании парламентских выборов 21.07 незаконными и отмене их результатов. Винничанин Сергей Щетинин просил Верховный Суд отменить результаты внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля и признать действия ЦИК по их организации незаконными", - говорится в сообщении.

Кассационная административная палата в составе Верховного Суда сначала отклонила этот иск, но Щетинин решил обжаловать такое решение суда. Как следствие, Большая палата ВС, "после рекордных восьми с половиной часов пребывания в совещательной комнате, сегодня в два часа ночи открыла производство по иску Щетинина, однако точно сказать, что именно решила Большая палата, можно будет только после получения ее решения", - сообщает правозащитники.

По информации портала, в своем иске Щетинин отмечает, что Конституционный Суд, принимая решение о признании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении 21 июля внеочередной парламентских выборов, руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada. gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях, как того требуют нормы самой Конституции.

Следовательно, действующим сейчас является только вариант Конституции от 28 июня 1996 года. И именно положив руку на экземпляр Конституции в этой редакции, присягу народу Украины приносили все президенты Украины, начиная от Ющенко (кроме в. о. Президента Александра Турчинова), в том числе и Владимир Зеленский.

Поэтому Щетинин отмечает, что проведение июльских парламентских выборов фактически нарушило право граждан на свободное волеизъявление, поскольку в своих решениях Конституционный Суд и Центральная избирательная комиссия ссылаются на юридически недействительны нормы Конституции, чем, по мнению Щетинина, нарушают право граждан на свободное волеизъявление.

Представитель Щетинина в суде говорил, что судьи были поражены аргументами, изложенными в иске, сообщает Информационный портал Харьковской правозащитной группы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать