В Станице Луганской построят "обходной" мост на время ремонта разрушенного

15 августа, 2019, 17:10

Чтобы не останавливать работу пункта пропуска на время ремонта разрушенного моста в Станице Луганской построят дополнительный "обходной мост"

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации в Facebook.

По словам председателя Луганской ОГА Виталия Комарницкого, дополнительный мост построят, чтобы не останавливать работу пункта пропуска.

"Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост. О сроках выполнения работ глава Луганщины сообщил, что примерно в течение 2,5 месяца будет завершена первая из двух очередей", - говорится в сообщении.

Комарницкий добавил, что пока нет проекта ремонта моста через Сиверский Донец, однако работы по разработке продолжаются.

Проект разрабатывает один из столичных научно-исследовательских институтов.

Кроме того, Комарницкий сообщил о двух очередях строительства. Первая - строительство полосы шириной в 2,5 метра с возможностью проезда там кареты скорой помощи. На воплощение этой идеи может уйти 2,5 месяца. Что планируется во второй очереди - Комарницкий не уточнил.