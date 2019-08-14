Пиротехники в Станице Луганской за сутки обнаружили 35 мин, гранат и артиллерийских снарядов

14 августа, 2019, 11:58

За прошедшие сутки, 13 августа, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено местность в пгт Станица Луганская и в Попаснянском районе

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

"В общем, было обследовано 0,83 га территории области, где было обнаружено, изъято и уничтожено 35 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 9 артиллерийских снарядов, 7 минометных мин и 19 ручных гранат", - отметили в ГСЧС.