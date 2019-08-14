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Espreso.tvОбществоПиротехники в Станице Луганской за сутки обнаружили 35 мин, гранат и артиллерийских снарядов

Пиротехники в Станице Луганской за сутки обнаружили 35 мин, гранат и артиллерийских снарядов

За прошедшие сутки, 13 августа, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено местность в пгт Станица Луганская и в Попаснянском районе

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

"В общем, было обследовано 0,83 га территории области, где было обнаружено, изъято и уничтожено 35 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 9 артиллерийских снарядов, 7 минометных мин и 19 ручных гранат", - отметили в ГСЧС.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мост в Станице Луганский начнут строить, даже если террористы не разберут укрепления.
  • Украинским специалистам с третьей попытки удалось осмотреть мост в Станице Луганской.
  • 1 августа саперы начали разминировать территорию возле моста в Станице Луганской.
  • Впрочем боевики ОРЛО не пускали саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории
  • 2 августа украинские саперы обнаружили 31 мину возле моста через реку Северский Донец в Станице Луганской
  • В СЦКК прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявили о невозможности начала разминирования моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности украинским саперам со стороны российско-террористических сил
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