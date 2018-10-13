В горах Непала погибли девять альпинистов

13 октября, 2018, 11:48

В непальской части Гималаев девять альпинистов, среди которых пятеро граждан Южной Кореи, погибли в результате оползня в базовом лагере на горе Гурджа

Об этом сообщает The Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиции.

"По меньшей мере девять альпинистов, включая пять граждан Южной Кореи, погибли, когда массивный оползень накрыл базовый лагерь горы Гурджа", - говорится в сообщении.

Накануне возле базового лагеря на горе Гурджа(высота 7 913 метра) произошла буря, в результате которой лагерь был разрушен оползнем.

Сегодня утром во время спасательной операции были обнаружены тела альпинистов.

Район, где произошла буря, находится примерно в 216 км к северо-западу от Катманду, в регионе, где расположена седьмая по высоте гора в мире, Дхаулагірі.