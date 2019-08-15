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Espreso.tvСпортУкраинский голкипер Лунин объяснил, почему ушел из "Реала"

Украинский голкипер Лунин объяснил, почему ушел из "Реала"


фото: twitter
Украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, почему ушел из мадридского "Реала" в аренду к "Вальядолиду"

Об этом сообщает Marca .

По словам 20-летнего украинском, решение о его переходе в другой клуб высшего испанского дивизиона - "Вальядолида" принимал главный тренер "Реала" француз Зинедин Зидан.

"Тренер решает, кто останется, а кто нет. Я сделал все, чтобы показать свой уровень в" Реале "на этом предсезонном сборе. Для меня важно играть, и поэтому я счастлив быть здесь в" Вальядолиде ", - сказал Лунин.

В то же время, украинец отметил, что осознает, что место в основе новой команды ему не гарантировано.

"У" Леганесе "у меня был очень сильный конкурент за место в основном составе, в" Вальядолиде ", вероятно, меня ждет еще более серьезная конкуренция. Но когда есть конкуренция - это хорошо, она помогает прогрессировать и расти", - подчеркнул Лунин.

 

 

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