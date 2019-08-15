//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСолдаты США нужнее в Польше, чем на западе Европы, - Чапутович

Солдаты США нужнее в Польше, чем на западе Европы, - Чапутович

Присутствие американских войск в Польше играет большую роль, чем их присутствие на Западе
Об этом в интервью агентству DPA заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Присутствие американских войск в Польше играет более важную сдерживающую роль, чем присутствие этих солдат на Западе", - сказал он.

Как заметил Чапутович, поэтому Россия дважды подумает о возможном размещении собственных военных ресурсов, когда перед ней будут международные войска - особенно войска США.

По его словам, присутствие американских солдат в Германии уже играет положительную роль и усиливает общую оборону.

Ранее посол США в Польше Джорджет Мосбахер заявила, что Польша выполняет свои обязательства перед НАТО в отгошении 2% ВВП, а Германия этого не делает. Поэтому США хотелось бы, чтобы американские войска приехали в Польшу из Германии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать