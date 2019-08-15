Солдаты США нужнее в Польше, чем на западе Европы, - Чапутович
15 августа, 2019, 16:24
Присутствие американских войск в Польше играет большую роль, чем их присутствие на Западе
Об этом в интервью агентству DPA заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
"Присутствие американских войск в Польше играет более важную сдерживающую роль, чем присутствие этих солдат на Западе", - сказал он.
Как заметил Чапутович, поэтому Россия дважды подумает о возможном размещении собственных военных ресурсов, когда перед ней будут международные войска - особенно войска США.
По его словам, присутствие американских солдат в Германии уже играет положительную роль и усиливает общую оборону.
Ранее посол США в Польше Джорджет Мосбахер заявила, что Польша выполняет свои обязательства перед НАТО в отгошении 2% ВВП, а Германия этого не делает. Поэтому США хотелось бы, чтобы американские войска приехали в Польшу из Германии.
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