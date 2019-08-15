Солдаты США нужнее в Польше, чем на западе Европы, - Чапутович

"Присутствие американских войск в Польше играет более важную сдерживающую роль, чем присутствие этих солдат на Западе", - сказал он.

Как заметил Чапутович, поэтому Россия дважды подумает о возможном размещении собственных военных ресурсов, когда перед ней будут международные войска - особенно войска США.

По его словам, присутствие американских солдат в Германии уже играет положительную роль и усиливает общую оборону.

Ранее посол США в Польше Джорджет Мосбахер заявила, что Польша выполняет свои обязательства перед НАТО в отгошении 2% ВВП, а Германия этого не делает. Поэтому США хотелось бы, чтобы американские войска приехали в Польшу из Германии.