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Espreso.tvМирСША хотят перебросить часть войск из Германии в Польшу, - посол

США хотят перебросить часть войск из Германии в Польшу, - посол

Посол Соединенных Штатов Америки в Польше Джорджетт Мосбахер заявила о возможности перемещения американских войск из Германии в Польшу

Об этом она сообщила в Twitter .

"Польша выполняет обязательства по расходам на оборону перед НАТО на уровне 2% ВВП. Германия этого не делает. Нам хотелось бы, чтобы американские войска были передислоцированы из Германии в Польшу", - написала она.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Дуда подписали оборонительное соглашение, по которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе.

Трамп объяснил, что солдаты могут быть переведены из Германии или из другого места. "Мы не будем перебрасывать дополнительных военнослужащих в Европу", - сказал он.

Сейчас в Польше на ротационной основе находятся около 4500 американских военных.

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