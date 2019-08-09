США хотят перебросить часть войск из Германии в Польшу, - посол
Об этом она сообщила в Twitter .
"Польша выполняет обязательства по расходам на оборону перед НАТО на уровне 2% ВВП. Германия этого не делает. Нам хотелось бы, чтобы американские войска были передислоцированы из Германии в Польшу", - написала она.
Poland meets its 2% of GDP spending obligation towards NATO. Germany does not. We would welcome American troops in Germany to come to Poland.- Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 8 августа 2019 г.
В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Дуда подписали оборонительное соглашение, по которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе.
Трамп объяснил, что солдаты могут быть переведены из Германии или из другого места. "Мы не будем перебрасывать дополнительных военнослужащих в Европу", - сказал он.
Сейчас в Польше на ротационной основе находятся около 4500 американских военных.