США хотят перебросить часть войск из Германии в Польшу, - посол

9 августа, 2019, 22:12

Посол Соединенных Штатов Америки в Польше Джорджетт Мосбахер заявила о возможности перемещения американских войск из Германии в Польшу

Об этом она сообщила в Twitter .

"Польша выполняет обязательства по расходам на оборону перед НАТО на уровне 2% ВВП. Германия этого не делает. Нам хотелось бы, чтобы американские войска были передислоцированы из Германии в Польшу", - написала она.

Poland meets its 2% of GDP spending obligation towards NATO. Germany does not. We would welcome American troops in Germany to come to Poland. - Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 8 августа 2019 г.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Дуда подписали оборонительное соглашение, по которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе.

Трамп объяснил, что солдаты могут быть переведены из Германии или из другого места. "Мы не будем перебрасывать дополнительных военнослужащих в Европу", - сказал он.

Сейчас в Польше на ротационной основе находятся около 4500 американских военных.