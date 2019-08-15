САП закрыла уголовные дела в отношении двух должностных лиц "Укргаздобычи"

15 августа, 2019, 21:20

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении двух бывших сотрудников государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" по подозрению в получении 1 млн долларов взятки

Об этом говорится в материалах суда, передает zn.ua

Дело было закрыто 6 июня на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса - в связи с истечением срока досудебного расследования.

В начале августа Соломенский районный суд Киева снял арест с имущества подозреваемых в частности, из автомобилей, квартир и паркомест.