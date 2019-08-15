САП закрыла уголовные дела в отношении двух должностных лиц "Укргаздобычи"
15 августа, 2019, 21:20
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении двух бывших сотрудников государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" по подозрению в получении 1 млн долларов взятки
Об этом говорится в материалах суда, передает zn.ua
Дело было закрыто 6 июня на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса - в связи с истечением срока досудебного расследования.
В начале августа Соломенский районный суд Киева снял арест с имущества подозреваемых в частности, из автомобилей, квартир и паркомест.
- Напомним, 13 февраля Владимир Гройсман обвинил "Укргаздобычу" в провал плана по увеличению добычи газа государством в 20,1 млрд кубометров до 2020 года.
- 7 марта украинские правоохранители задержали бывших менеджеров "Укргаздобычи" за взятку в $1 млн.
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