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САП задержала 2 экс-менеджеров "Укргаздобыча" за взятку в $ 1 млн


фото: 5.ua
Украинские правоохранители задержали бывших менеджеров "Укргаздобыча" за взятку в $ 1 млн

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

6 марта прокуроры САП и оперативники СБУ задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным лицам "Укргаздобыча", уличенным в получении $ 1 млн взятки. За эти деньги они подписали договор с компанией о поставке продукции на "Укргаздобыча".

Задержанным инкриминируется получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В суд уже направили ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
  • Напомним, 13 февраля Владимир Гройсман обвинил "Укргаздобыча" в провале плана по увеличению добычи газа государством до 20,1 млрд кубометров до 2020 года.
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