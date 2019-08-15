Минздрав рассказал, что делать в случае проблем с вакцинацией

15 августа, 2019, 17:52

Минздрав дал советы украинцам в случае неполучения от врача должной поддержки по вакцинации

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Если пациент не получил от своего семейного врача, терапевта или педиатра должной поддержки в отношении вакцинации по календарю прививок, или заполнения тех прививок, которые были пропущены, он может обратиться на горячую линию 1677 и сообщить об этом в Национальную службу здоровья Украины", - говорится в сообщении ведомства.

МЗ отмечает, что государство гарантирует каждому пациенту бесплатную вакцинацию на первичном звене медицины.

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Отмечается, что в Украине теперь все вакцины от 10 инфекционных болезней календаря прививок от гепатита В, туберкулеза, кори, эпидпаротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

Также пациентов просят звонить на горячую линию, если в заведении, в которое они обратились, нет бесплатных прививок, которые гарантирует государство