Минздрав рассказал, что делать в случае проблем с вакцинацией
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Если пациент не получил от своего семейного врача, терапевта или педиатра должной поддержки в отношении вакцинации по календарю прививок, или заполнения тех прививок, которые были пропущены, он может обратиться на горячую линию 1677 и сообщить об этом в Национальную службу здоровья Украины", - говорится в сообщении ведомства.
МЗ отмечает, что государство гарантирует каждому пациенту бесплатную вакцинацию на первичном звене медицины.
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Отмечается, что в Украине теперь все вакцины от 10 инфекционных болезней календаря прививок от гепатита В, туберкулеза, кори, эпидпаротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.
Также пациентов просят звонить на горячую линию, если в заведении, в которое они обратились, нет бесплатных прививок, которые гарантирует государство
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