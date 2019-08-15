Дело Грымчака: СМИ сообщили, через кого передавались средства, и на что предназначалась взятка
Об этом сообщает телеграмм канал The Newsroom.
"Грымчака его помощника задержали" на горячем "во время получения части средств. По официальному релизу СБУ, речь шла о $ 480 000, во внутренних межведомственных документах указана сумма в $ 50 тысяч. Передача средств проходила, якобы, через доверенное лицо Грымчака, атошника Алексея Гетьмана, и в дальнейшем деньги должны быть поделены между ним, Грымчаком и еще одним помощником заместителя министра по имени Игорь Овдиенко. На данный момент подозрения в этом деле еще никому не вручено ", - говорится в сообщении.
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По словам правоохранителей, деньги общей суммой в 1,1 млн Долларов, по их словам, Грымчак с помощниками требовали за влияние на решения судов и лоббирование интересов застройщика перед чиновниками Минкульта. В частности, в данном случае речь шла о построении "многофункционального комплекса общественного назначения" и кафе в Печерском районе на Набережном шоссе (буферная зона Печерской лавры).
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