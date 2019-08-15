Дело Грымчака: СМИ сообщили, через кого передавались средства, и на что предназначалась взятка

15 августа, 2019, 10:47

Часть средств, при передаче которых был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак и его помощник, передавали через доверенное лицо Грымчака, атошника Алексея Гетьмана

Об этом сообщает телеграмм канал The Newsroom.

"Грымчака его помощника задержали" на горячем "во время получения части средств. По официальному релизу СБУ, речь шла о $ 480 000, во внутренних межведомственных документах указана сумма в $ 50 тысяч. Передача средств проходила, якобы, через доверенное лицо Грымчака, атошника Алексея Гетьмана, и в дальнейшем деньги должны быть поделены между ним, Грымчаком и еще одним помощником заместителя министра по имени Игорь Овдиенко. На данный момент подозрения в этом деле еще никому не вручено ", - говорится в сообщении.

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По словам правоохранителей, деньги общей суммой в 1,1 млн Долларов, по их словам, Грымчак с помощниками требовали за влияние на решения судов и лоббирование интересов застройщика перед чиновниками Минкульта. В частности, в данном случае речь шла о построении "многофункционального комплекса общественного назначения" и кафе в Печерском районе на Набережном шоссе (буферная зона Печерской лавры).