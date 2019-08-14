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Espreso.tvОбществоВ ОПУ определились с датой встречи Зеленского и Нетаньяху

В ОПУ определились с датой встречи Зеленского и Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 19 августа

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Встреча состоится в рамках визита Нетаньяху в Украину. Лидеры стран проведут переговоры, а также почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля впервые за 20 лет прилетит в Украину .

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