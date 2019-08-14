В ОПУ определились с датой встречи Зеленского и Нетаньяху
14 августа, 2019, 17:13
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 19 августа
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Встреча состоится в рамках визита Нетаньяху в Украину. Лидеры стран проведут переговоры, а также почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля впервые за 20 лет прилетит в Украину .
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-