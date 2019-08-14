В ОПУ определились с датой встречи Зеленского и Нетаньяху

14 августа, 2019, 17:13

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Встреча состоится в рамках визита Нетаньяху в Украину. Лидеры стран проведут переговоры, а также почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля впервые за 20 лет прилетит в Украину .