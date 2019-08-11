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Espreso.tvОбществоПремьер Израиля впервые за 20 лет посетит Украину, - СМИ

Премьер Израиля впервые за 20 лет посетит Украину, - СМИ


фото: USA Today
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским

Об этом со ссылкой на власти Израиля передает NEWSru.co.il , информирует Еспресо.TV .

Нетаньяху намерен принять участие в церемонии чествования погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях. 18 августа 1943 года в Бабьем Яру начался третий период регулярных расстрелов, связанный с отступлением нацистских войск из Киева.

19 августа Нетаньяху собирается вернуться в Израиль.

  • Это будет первый приезд руководителя израильского уряджу в Киев за 20 лет.
  • Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украине состоялся еще в марте 1999 года.
  • Кроме того, он станет вторым по счету иностранным лидером, который приехал в Украину при президентстве Зеленского.
  • Первой была премьер-министр Молдовы Майя Санду.
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