Премьер Израиля впервые за 20 лет посетит Украину, - СМИ
11 августа, 2019, 13:55
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским
Об этом со ссылкой на власти Израиля передает NEWSru.co.il , информирует Еспресо.TV .
Нетаньяху намерен принять участие в церемонии чествования погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях. 18 августа 1943 года в Бабьем Яру начался третий период регулярных расстрелов, связанный с отступлением нацистских войск из Киева.
19 августа Нетаньяху собирается вернуться в Израиль.
- Это будет первый приезд руководителя израильского уряджу в Киев за 20 лет.
- Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украине состоялся еще в марте 1999 года.
- Кроме того, он станет вторым по счету иностранным лидером, который приехал в Украину при президентстве Зеленского.
- Первой была премьер-министр Молдовы Майя Санду.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-