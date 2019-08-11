Премьер Израиля впервые за 20 лет посетит Украину, - СМИ

11 августа, 2019, 13:55

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским

Об этом со ссылкой на власти Израиля передает NEWSru.co.il , информирует Еспресо.TV .

Нетаньяху намерен принять участие в церемонии чествования погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях. 18 августа 1943 года в Бабьем Яру начался третий период регулярных расстрелов, связанный с отступлением нацистских войск из Киева.

19 августа Нетаньяху собирается вернуться в Израиль.