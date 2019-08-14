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Espreso.tvОбществоВ Одессе на концерте "Квартала" "постебались" над Андреем Богданом

В Одессе на концерте "Квартала" "постебались" над Андреем Богданом

Во время концерта в Одессе бывшая команда президента Владимира Зеленского "Квартал-95" представила юмористический номер, в котором насмехается над отношениями президента с главой Офиса Президента Андреем Богданом

Видео с юмористическим номером опубликовала в Facebook пользовательница Дарья Чиж, добавив:

"Андрей Богдан, привет вам из Одессы".

Во время выступления команда обыграла "слишком зависимые" отношения президента Зеленского с головой ОПУ - Андреем Богданом, добавляя фото. Напомним,о слишком значительном влиянии Богдана на президента в последнее время говорят в соцсетях и СМИ.

Сам Богдан номер оценил и перепостил себе на страницу, добавив: "Вот она слава!"
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