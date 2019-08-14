В Киеве снова "заминировали" железнодорожный вокзал
14 августа, 2019, 21:37
14 августа в столице правоохранители приостановили работу железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании
Об этом сообщает Громадское.
В то же время поезда курсируют по расписанию. Но пассажиров просят пользоваться подземным переходом на Южный вокзал.
- Напомним, 12 августа в Нацполиции в Киеве поступило сообщение о заминировании всех столичных больниц, мостов и торгово-развлекательных центров.
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