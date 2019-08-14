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Espreso.tvОбществоВ Киеве снова "заминировали" железнодорожный вокзал

В Киеве снова "заминировали" железнодорожный вокзал

14 августа в столице правоохранители приостановили работу железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании

Об этом сообщает Громадское.

В то же время поезда курсируют по расписанию. Но пассажиров просят пользоваться подземным переходом на Южный вокзал.

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