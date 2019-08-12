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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" все больницы, мосты и ТРЦ

В Киеве "заминировали" все больницы, мосты и ТРЦ

В понедельник, 12 августа, в Нацполицию в Киеве поступило сообщение о заминировании всех столичных больниц, мостов и торгово-развлекательных центров

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

На места расположения заведений выехали взрывотехники, кинологи, следователи и полицейские.

Напомним, ранее в этот же день полиция получила сообщение о "заминировании" Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

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