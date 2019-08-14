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Espreso.tvСпортВ команду Фонсеки переходит победитель Лиги чемпионов

В команду Фонсеки переходит победитель Лиги чемпионов


фото: Global Look Press
Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время присоединится к команде Пауло Фонсеки "Ромы"

Об этом сообщает Evening Standard .

Защитник сборной Хорватии и английского "Ливерпуля" в ближайшее время подпишет контракт с итальянской "Ромой" Пауло Фонсеки, экс-тренера донецкого "Шахтера". Сумма трансфера должна составить примерно 16 млн евро.

В прошлом сезоне 30-летний Ловрен выиграл в составе "Ливерпуля" Лигу чемпионов, провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

  • 12 августа итальянская "Рома", которую тренирует экс-тренер "Шахтера" Паоло Фонсека, победила в товарищеском матче испанский "Реал".
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