В команду Фонсеки переходит победитель Лиги чемпионов
14 августа, 2019, 14:04
Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время присоединится к команде Пауло Фонсеки "Ромы"
Об этом сообщает Evening Standard .
Защитник сборной Хорватии и английского "Ливерпуля" в ближайшее время подпишет контракт с итальянской "Ромой" Пауло Фонсеки, экс-тренера донецкого "Шахтера". Сумма трансфера должна составить примерно 16 млн евро.
В прошлом сезоне 30-летний Ловрен выиграл в составе "Ливерпуля" Лигу чемпионов, провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
- 12 августа итальянская "Рома", которую тренирует экс-тренер "Шахтера" Паоло Фонсека, победила в товарищеском матче испанский "Реал".
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