В команду Фонсеки переходит победитель Лиги чемпионов

14 августа, 2019, 14:04

Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время присоединится к команде Пауло Фонсеки "Ромы"

Об этом сообщает Evening Standard .

Защитник сборной Хорватии и английского "Ливерпуля" в ближайшее время подпишет контракт с итальянской "Ромой" Пауло Фонсеки, экс-тренера донецкого "Шахтера". Сумма трансфера должна составить примерно 16 млн евро.

В прошлом сезоне 30-летний Ловрен выиграл в составе "Ливерпуля" Лигу чемпионов, провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.