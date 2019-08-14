"Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом" в суде Люксембурга

Согласно документу, 24 мая 2019 г. ОАО "Газпром" подал ходатайство об отмене этого решения. Дата слушаний на дату окончания отчетного квартала не определена.

В отчете "Газпрома" говорится, что 15 февраля 2019 г. НАК "Нафтогаз Украины" направила в адрес Люксембурга подразделений крупнейших банков и Gaz Capital сообщение об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге.

При этом 15 апреля 2019 г. ОАО "Газпром" обратилось в суд Люксембурга с заявлением об обжаловании ареста и вступлении в процесс. Слушания по делу состоялись в июне 2019 года. Однако 8 июля 2019 г. люксембургский суд отклонил ходатайство ОАО "Газпром".