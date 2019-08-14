Обыск в Грымчака связан с задержанием НАБУ его помощника, - СМИ
14 августа, 2019, 21:56
Телеканал "112" утверждает, что обыск у заместителя МинТОТ проводит не Генеральная прокуратура, а НАБУ
Обыск в квартире Юрия Грымчака связан с спецоперацией, которую проводит Национальный антикоррупционное бюро.
По данным телеканала "112", речь идет о взятке, которую якобы получал помощник заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий.
ГПУ пока никак не комментирует ситуацию.
В НАБУ пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Поздно вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводится обыск ГПУ, а мужа якобы задерживают .
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