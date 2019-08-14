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Espreso.tvОбществоОбыск в Грымчака связан с задержанием НАБУ его помощника, - СМИ

Обыск в Грымчака связан с задержанием НАБУ его помощника, - СМИ

Телеканал "112" утверждает, что обыск у заместителя МинТОТ проводит не Генеральная прокуратура, а НАБУ

Обыск в квартире Юрия Грымчака связан с спецоперацией, которую проводит Национальный антикоррупционное бюро.

По данным телеканала "112", речь идет о взятке, которую якобы получал помощник заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий.

ГПУ пока никак не комментирует ситуацию.

В НАБУ пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Поздно вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводится обыск ГПУ, а мужа якобы задерживают .

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