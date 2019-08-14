МИД готовит для нардепов учебный курс по внешней политике
Об этом сообщил госсекретарь МИД Андрей Заец, передает "Европейская правда".
"Сейчас мы работаем вместе с дипломатической академией над тем, чтобы предложить будущим членам комитета по иностранным делам, если с их стороны будет соответствующий интерес, профессиональный курс для того, чтобы рассказать тем, кому это нужно, кто не работал на дипслужбе, то, что мы знаем", - сказал Заец.
Госсекретарь отметил, что речь идет о курсе, содержащем специфическую информацию.
"Мы намерены поделиться нашим видением проблем международной политики, приоритетности направлений, дать информацию о работе парламентских делегаций при международных организациях. Это специфические вопросы, которые требуют владения специфической информацией, поделиться которой мы и предлагаем, а решение - за народными избранниками", - пояснил дипломат.
По словам госсекретаря МИД, сейчас разрабатывается содержательная часть курса.
- Напомним, ранее избранные народными депутатами представители "Слуги народа" прошли профессиональный тренинг в Трускавце.
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