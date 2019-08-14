МИД готовит для нардепов учебный курс по внешней политике

14 августа, 2019, 22:20

Министерство иностранных дел Украины разрабатывает для депутатов Верховной Рады 9-го созыва курс по внешней политике

Об этом сообщил госсекретарь МИД Андрей Заец, передает "Европейская правда".

"Сейчас мы работаем вместе с дипломатической академией над тем, чтобы предложить будущим членам комитета по иностранным делам, если с их стороны будет соответствующий интерес, профессиональный курс для того, чтобы рассказать тем, кому это нужно, кто не работал на дипслужбе, то, что мы знаем", - сказал Заец.

Госсекретарь отметил, что речь идет о курсе, содержащем специфическую информацию.

"Мы намерены поделиться нашим видением проблем международной политики, приоритетности направлений, дать информацию о работе парламентских делегаций при международных организациях. Это специфические вопросы, которые требуют владения специфической информацией, поделиться которой мы и предлагаем, а решение - за народными избранниками", - пояснил дипломат.

По словам госсекретаря МИД, сейчас разрабатывается содержательная часть курса.