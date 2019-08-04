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Espreso.tvВыборы 2019"Слуги народа" завершили тренинг в Трускавце

"Слуги народа" завершили тренинг в Трускавце


фото: facebook
Будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" закончили интенсивный недельный тренинг в Трускавце

Об этом партия "Слуга народа" сообщила в facebook.

"Неделя интенсивного обучения прошли как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютному месту Rixos Prykarpattya. Спасибо всему персоналу и руководству курортного комплекса за атмосферу, которая вдохновляет, и комфортное пребывание. Мы уверены, что благодаря гостеприимной встречи знания усваивались лучше", - говорится в сообщении.

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