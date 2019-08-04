"Слуги народа" завершили тренинг в Трускавце

4 августа, 2019, 18:35

Будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" закончили интенсивный недельный тренинг в Трускавце

Об этом партия "Слуга народа" сообщила в facebook.

"Неделя интенсивного обучения прошли как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютному месту Rixos Prykarpattya. Спасибо всему персоналу и руководству курортного комплекса за атмосферу, которая вдохновляет, и комфортное пребывание. Мы уверены, что благодаря гостеприимной встречи знания усваивались лучше", - говорится в сообщении.