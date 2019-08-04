"Слуги народа" завершили тренинг в Трускавце
4 августа, 2019, 18:35
Будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" закончили интенсивный недельный тренинг в Трускавце
Об этом партия "Слуга народа" сообщила в facebook.
"Неделя интенсивного обучения прошли как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютному месту Rixos Prykarpattya. Спасибо всему персоналу и руководству курортного комплекса за атмосферу, которая вдохновляет, и комфортное пребывание. Мы уверены, что благодаря гостеприимной встречи знания усваивались лучше", - говорится в сообщении.
- 4 августа стало известно, что партия "Слуга народа" в Верховной Раде намерена использовать программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта , чтобы отслеживать "аномалии" во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции.
- 3 августа председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался называть стоимость тренинга вновь избранных народных депутатов в Трускавце.
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