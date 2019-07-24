Появилось видео эффектных сейвов Лунина на тренировке "Реала"
Видео Лунин выложил на своей странице в instagram.
Украинец показал, как искусно справился с опасными ударами звездных одноклубников - Иско, Карима Бензема и других. Несмотря на хорошую работу на тренировках, Лунин пока не играл за "Реал" на сборах. В последнем матче против лондонского "Арсенала" на Международном кубке чемпионов в рамке ворот "сливочных" стояли Навас и Куртуа. Основное время поединка завершилось со счетом 2: 2, а в серии пенальти победили мадридцы.
Лунин в составе "Реала" отправился на сбор в Канаду, но пока не известно, останется ли украинец в "Реале" на следующий сезон.
Экс-игрок "Днепра" и "Зари" перешел в "Реал" летом 2018 году с луганской "Зари". Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Прошлый сезон Андрей провел в аренде в "Леганесе", за который сыграл 7 матчей.
- 17 июля украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин поделился мнением о переходе экс-одноклубника по "Заре" Александра Караваева в "Динамо".
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют