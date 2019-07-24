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Espreso.tvСпортПоявилось видео эффектных сейвов Лунина на тренировке "Реала"

Появилось видео эффектных сейвов Лунина на тренировке "Реала"


фото: realmadrid.com
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отличился красивыми сейвами на тренировке "Реала"

Видео Лунин выложил на своей странице в instagram.

Украинец показал, как искусно справился с опасными ударами звездных одноклубников - Иско, Карима Бензема и других. Несмотря на хорошую работу на тренировках, Лунин пока не играл за "Реал" на сборах. В последнем матче против лондонского "Арсенала" на Международном кубке чемпионов в рамке ворот "сливочных" стояли Навас и Куртуа. Основное время поединка завершилось со счетом 2: 2, а в серии пенальти победили мадридцы.

Лунин в составе "Реала" отправился на сбор в Канаду, но пока не известно, останется ли украинец в "Реале" на следующий сезон.

Экс-игрок "Днепра" и "Зари" перешел в "Реал" летом 2018 году с луганской "Зари". Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Прошлый сезон Андрей провел в аренде в "Леганесе", за который сыграл 7 матчей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimos preparación #HalaMadrid

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

 

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