Гройсман предлагает новой Раде принять закон о столице
Об этом Гройсман сказал во время заседания правительства в среду, передает Еспресо.TV .
"Отдельно хочу сказать о реформе местного самоуправления. Украине нужен, и это уже очевидный факт, новый закон о столице, о городе Киев, где бы четко было расписано, что такое местное самоуправление, и были полноценные полномочия городского головы. А с другой стороны были полноценно отражены полномочия государственной власти. И этот баланс должен быть обеспечен новым законом о столице ", - сказал Гройсман.
Также, по по его словам, прошлый парламент не принял это решение.
"Я думаю, что оно тоже было политизированным, но все надо делать не под политику, а под страну, под интересы украинцев и под эффективную систему управления".
Гройсман выразил надежду, что новый парламент наработает новый закон о столице.
"Надеюсь на то, что в рамках реформы децентрализации новый, европейский, эффективный закон о столице будет наработан новым парламентом и правительством и будет реализован", - сказал Гройсман.
- Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что действующее правительство не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
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