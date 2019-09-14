Правительство Гройсмана не станет рассматривать вопрос об увольнении Кличко

14 августа, 2019, 10:25

Действующее правительство не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук в Facebook.

"Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом Правительства рассматриваться он не будет", - отметил пресс-секретарь главы правительства.