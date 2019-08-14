До конца 2020 года Фонд гарантирования собирается ликвидировать 83 банка

14 августа, 2019, 11:44

Новая руководительница Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут заявила о планах фонда расчистить рынок Украины от 83 проблемных банков до конца 2020 года

Об этом она сказала в интервью Liga.Финансы .

"Да, в Фонде почти не осталось крупных активов: до конца этого года мы полностью ликвидируем 48 банков, до конца 2020-го - еще 35. В результате до 2021-го у нас останется около 16 банков - в основном те, где есть какие-то -либо судебные запреты или, например, крымские банки - мы по закону не имеем права их ликвидировать. "Монстров", таких как Дельта или Надра, уже не будет ", - сказала руководительница фонда.