До конца 2020 года Фонд гарантирования собирается ликвидировать 83 банка
14 августа, 2019, 11:44
Новая руководительница Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут заявила о планах фонда расчистить рынок Украины от 83 проблемных банков до конца 2020 года
Об этом она сказала в интервью Liga.Финансы .
"Да, в Фонде почти не осталось крупных активов: до конца этого года мы полностью ликвидируем 48 банков, до конца 2020-го - еще 35. В результате до 2021-го у нас останется около 16 банков - в основном те, где есть какие-то -либо судебные запреты или, например, крымские банки - мы по закону не имеем права их ликвидировать. "Монстров", таких как Дельта или Надра, уже не будет ", - сказала руководительница фонда.
- Напомним, 17 июля административный совет Фонда гарантирования вкладов назначила Светлану Рекрут директором-распорядителем. До этого фондом руководил бизнес-партнер экс-президента Петра Порошенко Константин Ворушилин.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-