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Espreso.tvОбществоДо конца 2020 года Фонд гарантирования собирается ликвидировать 83 банка

До конца 2020 года Фонд гарантирования собирается ликвидировать 83 банка

Новая руководительница Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут заявила о планах фонда расчистить рынок Украины от 83 проблемных банков до конца 2020 года

Об этом она сказала в интервью Liga.Финансы .

"Да, в Фонде почти не осталось крупных активов: до конца этого года мы полностью ликвидируем 48 банков, до конца 2020-го - еще 35. В результате до 2021-го у нас останется около 16 банков - в основном те, где есть какие-то -либо судебные запреты или, например, крымские банки - мы по закону не имеем права их ликвидировать. "Монстров", таких как Дельта или Надра, уже не будет ", - сказала руководительница фонда.

 
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