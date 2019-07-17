В Фонд гарантирования вкладов назначили нового руководителя

17 июля, 2019, 11:40

Административный совет Фонда гарантирования вкладов назначил Светлану Рекрут директором-распорядителем

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

До этого Рекрут занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования.

Также Административный совет удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 17 июля Константина Ворушилина с поста директора-распорядителя Фонда гарантирования.

По словам Рекрут, перед командой Фонда стоит задача продолжения выполнения обязательств перед кредиторами банков и государством.

"Поскольку остаток долга перед Министерством финансов пока превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, важнейшей задачей, над которой Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам", - отметила Рекрут.