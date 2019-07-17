В Фонд гарантирования вкладов назначили нового руководителя
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
До этого Рекрут занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования.
Также Административный совет удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 17 июля Константина Ворушилина с поста директора-распорядителя Фонда гарантирования.
По словам Рекрут, перед командой Фонда стоит задача продолжения выполнения обязательств перед кредиторами банков и государством.
"Поскольку остаток долга перед Министерством финансов пока превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, важнейшей задачей, над которой Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам", - отметила Рекрут.
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