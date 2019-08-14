Для легализации добычи янтаря нужно 20-30 млн инвестиций - Госгеонедра
Об этом в комментарии "Укринформа" заявил глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.
"Госгеонедра видит путь урегулирования проблем по добыче янтаря в увеличении проведений геологического изучения участков для предоставления в законный способ прав на добычу янтаря. Только для поиска новых янтарных участков для недропользователей нужно выделить около 20-30 млн грн.
Это исключительно на выполнение геологических работ. То есть, проведенные разведки и изученые новые участки мы можем предложить инвесторам - потенциальным недропользователям на электронных торгах ", - сказал он.
По словам Кирилюка, проведение электронных торгов - единственный действенный антикоррупционный и прозрачный путь получения прав на добычу не только янтаря, а любого полезного ископаемого.
Он также подчеркнул, что от продажи специальных разрешений на пользование янтарными недрами государство получит пополнение бюджета.
"Увеличение выданных специальных разрешений на добычу - это легализация рынка. И самое важное - это усиление уголовной ответственности по всей стране и по всем видам полезных ископаемых за незаконную добычу песка, угля и т.д.", - добавил руководитель Госгеонедр.
- Напомним, что Зеленский требовал уволить руководителей райотделов полиции и СБУ Житомирской из-за возможной причастности к схемам с незаконной добычей янтаря.
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