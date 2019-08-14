//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДля легализации добычи янтаря нужно 20-30 млн инвестиций - Госгеонедра

Для легализации добычи янтаря нужно 20-30 млн инвестиций - Госгеонедра

Государство должно инвестировать около 20-30 млн грн для проведения геологического изучения участков для легализации добычи янтаря и последующей продажи спецразрешений на электронных аукционах

Об этом в комментарии "Укринформа" заявил глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.

"Госгеонедра видит путь урегулирования проблем по добыче янтаря в увеличении проведений геологического изучения участков для предоставления в законный способ прав на добычу янтаря. Только для поиска новых янтарных участков для недропользователей нужно выделить около 20-30 млн грн.

Это исключительно на выполнение геологических работ. То есть, проведенные разведки и изученые новые участки мы можем предложить инвесторам - потенциальным недропользователям на электронных торгах ", - сказал он.

По словам Кирилюка, проведение электронных торгов - единственный действенный антикоррупционный и прозрачный путь получения прав на добычу не только янтаря, а любого полезного ископаемого.

Он также подчеркнул, что от продажи специальных разрешений на пользование янтарными недрами государство получит пополнение бюджета.

"Увеличение выданных специальных разрешений на добычу - это легализация рынка. И самое важное - это усиление уголовной ответственности по всей стране и по всем видам полезных ископаемых за незаконную добычу песка, угля и т.д.", - добавил руководитель Госгеонедр.

  • Напомним, что Зеленский требовал уволить руководителей райотделов полиции и СБУ Житомирской из-за возможной причастности к схемам с незаконной добычей янтаря.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

14 августа, 2019 среда

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать