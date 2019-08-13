Зинченко попал в сборную тура чемпионата Англии
13 августа, 2019, 17:49
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в символическую сборную 1-го тура чемпионата Англии
Об этом сообщает Sky Sport.
10 августа украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отыграл весь матч против "Вест Хэма" (5:0), и получил немало положительных отзывов.
Игру украинца высоко оценил эксперт Sky Sport, экс-игрок сборной Англии Джейми Реднапп, который включил Зинченко в символическую сборную тура.
22-летний Александр Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 45 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
- 10 августа Александр Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" против "Вест Хэма" в 1-м туре чемпионата Англии.
- Напомним, Зинченко установил невероятный рекорд в чемпионате Англии.
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