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Espreso.tvМирСША "с энтузиазмом" поддержат жесткий Brexit, - Болтон

США "с энтузиазмом" поддержат жесткий Brexit, - Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон полностью поддержит Великобританию в случае выхода из Европейского Союза без соглашения

Об этом сообщает DW .

По словам Болтона, если таким будет решение британского правительства, "мы поддержим его с энтузиазмом".

Советник Трампа также отметил, что администрация президента США стремится быть полезной Лондона.

Болтон добавил, что Великобритания и США смогут договариваться о совместной торговое соглашение сектор за сектором, оставив сложные сферы напоследок. При этом одним из самых сложных вопросов может стать соглашение о финансовых услугах.

Згадно опросу, большинство британцев поддерживает Brexit "любой ценой".

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