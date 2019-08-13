США "с энтузиазмом" поддержат жесткий Brexit, - Болтон
13 августа, 2019, 11:49
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон полностью поддержит Великобританию в случае выхода из Европейского Союза без соглашения
Об этом сообщает DW .
По словам Болтона, если таким будет решение британского правительства, "мы поддержим его с энтузиазмом".
Советник Трампа также отметил, что администрация президента США стремится быть полезной Лондона.
Болтон добавил, что Великобритания и США смогут договариваться о совместной торговое соглашение сектор за сектором, оставив сложные сферы напоследок. При этом одним из самых сложных вопросов может стать соглашение о финансовых услугах.
Згадно опросу, большинство британцев поддерживает Brexit "любой ценой".
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