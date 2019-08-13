Путин наградил орденом экс-тренера киевского "Динамо"

13 августа, 2019, 12:58

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин получил от Владимира Путина орден Александра Невского

Об этом сообщает championat.com.

Путин подписал указ о присвоении ордена Юрию Семину, который сейчас тренирует московский "Локомотив". Этот клуб тренер в 2018 году привел к победе в чемпионате России, а в прошлом сезоне выиграл с "железнодорожниками" кубок страны.

72-летний Семин возглавлял киевское "Динамо" в сезоне 2008/09 и в 2010-2012 годах. В 2009 году привел динамовцев к золотым наградам чемпионата Украины и вывел в полуфинал Кубка УЕФА.