Путин наградил орденом экс-тренера киевского "Динамо"
13 августа, 2019, 12:58
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин получил от Владимира Путина орден Александра Невского
Об этом сообщает championat.com.
Путин подписал указ о присвоении ордена Юрию Семину, который сейчас тренирует московский "Локомотив". Этот клуб тренер в 2018 году привел к победе в чемпионате России, а в прошлом сезоне выиграл с "железнодорожниками" кубок страны.
72-летний Семин возглавлял киевское "Динамо" в сезоне 2008/09 и в 2010-2012 годах. В 2009 году привел динамовцев к золотым наградам чемпионата Украины и вывел в полуфинал Кубка УЕФА.
- 13 августа бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец, который играет за московское "Динамо заявил, что не понимает, почему УЕФА разводит украинские и российские команды во время жеребьевки еврокубков.
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