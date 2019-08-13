Экс-футболист "Шахтера" не понимает, почему украинские и российские клубы разводят в еврокубках

13 августа, 2019, 11:46

Бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец, который играет за московское "Динамо, не понимает, почему УЕФА разводит украинские и российские команды во время жеребьевки еврокубков

Об этом сообщает Sport24 .

На вопрос, как он относится к тому, что украинские и российские клубы по решению УЕФА с 2014 года не играют в еврокубках, Иван Ордец заявил, что не понимает зачем это нужно, ведь спорт - вне политики.

"Я этого не понимаю, не нужно это. Спорт вне политики. Играть вполне можно, например, на нейтральной территории", - сказал Ордец.

26-летний Иван Ордец всю взрослую карьеру провел в "Шахтере". В сезоне 2013/14 выступал в аренде в "Ильичевце" из Мариуполя. В составе сборной Украины сыграл 12 матчей и забил 1 гол.