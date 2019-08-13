Появился рейтинг самых прибыльных и самых убыточных банков страны
Об этом пишет delo.ua .
Самым прибыльным украинским банком по итогам первого полугодия 2019 года, согласно данным Национального банка Украины, является "ПриватБанк" с 18,289 млрд грн чистой прибыли.
Вторую позицию занял "Райффайзен Банк Аваль" с чистой прибылью 2,383 млрд грн, третьего - "УкрСиббанк" - 1,458 млрд грн. Четвертое место по размеру чистой прибыли занял ПУМБ - 1,265 млрд грн, на пятую строчку с третьей позиции сместился "ОТП Банк" - 1,262 млрд грн.
Наиболее убыточным в первом полугодии был "Укрсоцбанк" - 473,197 млн грн, который выдвинул дочерний банк российского "Сбербанка" на второе место - с чистым убытком 297, 749 млн грн. Банк "Кредит Днепр" сохранил третье место по размеру чистого убытка в размере 35,824 мл грн.
- В течение первого полугодия 2019 банки в Украине получили 31 млрд грн чистой прибыли - это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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