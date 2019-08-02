Банки в Украине увеличили прибыль почти в 4 раза
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Согласно сообщениям, в первом полугодии 2019 г. платежеспособные банки получили 31 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 8,3 млрд грн.
"В целом доходы банков за шесть месяцев текущего года выросли на 31% до 121 млрд грн, расходы - на 7% до 90 млрд грн", - говорится в сообщении.
Большинство доходов банковской системы сформировал Приватбанк, один получил 18,3 млн грн прибыли. Иностранные банки получили 9 млрд грн прибыли.
"Существенный рост доходности банковской системы в I полугодии 2019 г. стало возможным благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов банков на 20% до 39,3 млрд грн и 17% до 20,8 млрд грн соответственно", - заявили в НБУ.
Также в Нацбанке отметили, что доходность банковского сектора выросла благодаря увеличению кредитования населения Украины. Такие кредиты, как правило, имеют много комиссионных платежей, а разница между процентами по кредитам и процентам по депозитам выше, чем у предприятий.
Кроме того, в первом полугодии 2019 г. НБУ зафиксировал уменьшение количества убыточных банков - их было 10, хотя по итогам 2018 г. таких банков было 14.
- Напомним, за первые 5 месяцев 2019 г. банковская система Украины получила 23,4 млрд грн, что уже превысило размер прибыли украинских банков за весь 2018 г.
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