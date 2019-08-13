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Espreso.tvОбществоНе имею морального права говорить приятные словечки Путину, - президент Литвы

Не имею морального права говорить приятные словечки Путину, - президент Литвы

Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в связи с ситуацией на Востоке Украины, не о чем говорить президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает литовское телевидение LRT.

"О чем нам сейчас говорить с господином президентом России Владимиром Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, у меня просто нет оснований произносить дипломатические, приятные словечки, а главное - у меня нет на это морального права", - сказал Науседа.

По его словам, даже Евросоюз расколот из-за отношения к России.

"Сегодня нет места ни для шуток, ни для обмена дипломатическими словечками", - сказал Науседа.

По словам президента Литвы, он неоднократно говорил, что не стоит провоцировать конфликты и бросаться грозными словами или терминами друг в друга.

"Мы общаемся как лидеры цивилизованных государств и, прежде всего, чтобы говорить о чем-то конкретно, нужно иметь объект разговора", - добавил Науседа.

Кроме того, после избрания президентом Науседа выступил с заявлением о том, что считает Россию агрессором из-за аннексии Крыма и ее действий на востоке Украины.

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