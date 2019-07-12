Новый президент Литвы Науседа принес присягу и вступил в должность

"Со всеми органами власти я постараюсь сотрудничать, добиваясь максимальной пользы для своей страны, а это можно сделать, не конфликтуя, без конфронтации, в поиске решений действительно нелегких проблем. Я верю, что это возможно сделать. Нужно только иметь холодный ум, мудрость и элементарную волю к этому", - сказал Науседа после сложения президентской присяги.

Выступая в парламенте, глава государства подчеркнул, что во внешней политике будет добиваться "еще более глубокой евроатлантической интеграции и тесных отношений как с Евросоюзом, так и со США". Президент также заявил, что Литве следует продолжать повышение своих оборонных мощностей: "Мы должны повышать безопасность, выполняя обязательства по финансированию оборонной системы страны, инвестируя в оборонительные мощности, увеличивая численность регулярной армии и расширяя активный резерв, а также количество граждан, готовых к обороне государства ".

Во внутренней политике, по словам Науседа, важнейшая задача - уменьшение социального отчуждения. Новый президент обещал добиваться того, чтобы во время срока его полномочий уменьшился разрыв между богатыми и малоимущими жителями, чтобы в бюджет страны собиралось больше доходов, чтобы стирались региональные различия.

Глава государства пообещал в целом сплотить политические силы с целью достижения национального согласия, об изменениях в сфере образования.

Как сообщалось, Ґитанас Науседа сменил на посту Президента Литвы Далю Грибаускайте, которая занимала его два срока полномочий, с 2009 года.

Экономист и бывший банкир Ґитанас Науседа , независимый кандидат и правоцентрист по убеждениям, победил во втором туре президентских выборов в Литве 26 мая.