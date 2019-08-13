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Espreso.tvОбществоХомчак представил нового командующего Объединенных сил. Видео

Хомчак представил нового командующего Объединенных сил. Видео

Во время рабочей поездки в Донецкую начальник Генштаба Руслан Хомчак представил личному составу нового командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 12 августа, во время рабочей поездки в Донецкую начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак представил личному составу Объединенного командного пункта Объединенных сил нового командующего ОС генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хомчак выразил убеждение в том, что личный состав Объединенных сил во главе с генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко продолжит выполнять на высоком уровне важнейшее из задач, стоящих сегодня перед Вооруженными Силами Украины и в целом, государством.

Напомним, генерал-лейтенант Владимир Кравченко был назначен командующим Объединенных сил Указом Президента Украины №579 от 5 августа 2019 года.

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