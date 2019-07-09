Экс-футболист "Динамо" рассказал о будущем в бельгийском клубе

9 июля, 2019, 10:24

Экс-полузащитник "Динамо" Евгений Макаренко рассказал о будущем в бельгийском "Андерлехт"

Цитирует Украинская "Команда №1" .

Макаренко рассказал о восстановлении после травмы и дальнейшее развитие карьеры.

"Повреждение беспокоило меня определенное время. Как оказалось, надо было небольшое медицинское вмешательство. Слава Богу, травма оказалась не очень серьезной, все подчистили, и через две недели я уже мог приступить к пробежкам. Прошло полтора месяца, уже нагружаюсь по полной, бегаю, выполняю полноценный объем работы. Надеюсь скоро приступить к тренировкам в общей группе и до конца лета быть в полной боевой готовности. Я остаюсь игроком "Андерлехта". Был рад нашей беседе с Венсаном Компани, он сказал, что меня рассчитывает. Выразил поддержку и чек есть моего окончательного восстановления. Дальше все зависит от меня, от того, смогу ли я выполнять требования, которые он будет предъявлять для игроков основного состава ", - рассказал Макаренко.