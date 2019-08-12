Зеленский уволил 7 глав райгосадминистраций Донецкой области

12 августа, 2019, 19:30

Соответствующие распоряжения №№244 / 2019 рп - 250/2019 рп от 12 августа обнародованы на официальном сайте главы государства.

Всех семерых глав райадминистраций уволили с обоснованием "в связи с истечением срока полномочий президента Украины".

Уволены с занимаемых должностей главы: Бойковской райадминистрации Александр Романюк (распоряжение №244 / 2019 рп), Добропольской райадминистрации Дмитрий Кирносов (распоряжение №245 / 2019 рп), Константиновской райадминистрации Наталья Виниченко (распоряжение №246 / 2019 рп), Никольской райадминистрации Олег Решетняк (распоряжение №247 / 2019 рп), Покровской райадминистрации Анатолий Шишко (распоряжение №248 / 2019 рп), Славянской райадминистрации Евгений Данилюк (распоряжение №249 / 2019 рп), Ясиноватской райадминистрации Николай Коваленко (распоряжение №250 / 2019 рп).

В состав Донецкой области входят 19 районов (из них 14 размещаются на подконтрольной украинскому правительству территории) и 28 городов областного подчинения (из них 15 - на подконтрольной территории). На линию разграничения с неподконтрольной территории выходят Бахмутский, Константиновский, Ясиноватский, Марьинский и Волновахский районы.