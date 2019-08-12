В Киеве "заминировали" академию при президенте Украины
12 августа, 2019, 15:57
В понедельник, 12 августа, в Нацполицию в Киеве поступило сообщение о заминировании Национальной академии государственного управления при президенте Украины
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
На место событий выехали следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, проводится проверка.
Решается вопрос об эвакуации студентов и сотрудников.
Национальная академия государственного управления при президенте Украиины - главный государственный вуз Украины по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Подчинена Государственному управлению делами.
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