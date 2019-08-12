Турция заинтересовалась покупкой российских истребителей Су-35
12 августа, 2019, 10:25
Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35 после того, как США исключили страну из программы истребителей F-35
Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.
Отмечается, что в Минобороны Турции обратились лица, ответственные за закупки для вооруженных сил страны, с просьбой рассмотреть предложение России по продаже Су-35.
Если оборонное ведомство одобрит эту закупку, начнутся официальные переговоры Турции с Рособоронэкспортом.
Напомним, сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции за закупку российских ЗРК С-400.
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