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Espreso.tvМирТурция заинтересовалась покупкой российских истребителей Су-35

Турция заинтересовалась покупкой российских истребителей Су-35

Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35 после того, как США исключили страну из программы истребителей F-35

Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.

Отмечается, что в Минобороны Турции обратились лица, ответственные за закупки для вооруженных сил страны, с просьбой рассмотреть предложение России по продаже Су-35.

Если оборонное ведомство одобрит эту закупку, начнутся официальные переговоры Турции с Рособоронэкспортом.

Напомним, сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции за закупку российских ЗРК С-400.

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