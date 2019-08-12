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Espreso.tvОбществоСледующий допрос Порошенко в ГБР будет на полиграфе, - Труба

Следующий допрос Порошенко в ГБР будет на полиграфе, - Труба

Третий допрос экс-президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований проведут с применением полиграфа

Об этом директор ГБР Роман Труба написал в Telegram-канале.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - говорится в сообщении Трубы.

Напомним, что в понедельник, 12 августа, Петр Порошенко говорил в рамках уголовного производства по поводу возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

 

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