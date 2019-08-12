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Espreso.tvОбщество"Спланированная провокация": во дворце "Украина" отрицают будущий концерт Повалий

"Спланированная провокация": во дворце "Украина" отрицают будущий концерт Повалий

Директор НДИ "Украина" заявил, что никаких соглашений с организатором мероприятия по проведению концерта Таисии Повалий 10 декабря 2019 года не подписано

Об этом генеральный директор Национального дворца искусств "Украина" Роман Недзельский сообщил в комментарии "Укринформ".

Как отметил гендиректор, реклама и реализация билетов на концерт певицы Таисии Повалий являются заранее спланированной провокацией против концертно-творческого учреждения с целью ее дискредитации.

"На сегодня никаких соглашений с организатором мероприятия по проведению концерта Таисии Повалий 10 декабря 2019 года не подписано, а визуальная реклама и реализация билетов на билетные ресурсе Karabas.com является заранее спланированной провокацией против дворца "Украина", цель которой - дискредитация и втягивание в ситуацию, которая наносит вред имиджу НДИ "Украина" и его коллективу", - отметил Недзельский.

При этом он подчеркнул, что государственная политика является основой деятельности государственного предприятия, а обвинения в адрес дворца "Украина" безосновательны.

"Такая реклама является контрафактной. С таким же успехом можно увидеть рекламу Мадонны или Леди Гаги. Менеджменту Таисии Повалий, прежде чем заявлять о концерте, стоит дать обществу ответ на вопросы, которые возмутили граждан. А пока на агрессивную рекламу певица получила агрессивный ответ. Думаю, это только начало чьей-то спланированной игры, в которую втянули коллектив дворца "Украина", спрятавшись за афишей Повалий ", - добавил Недзельский.

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