Гвоздик пообещал отомстить россиянину за поражение на любительском ринге

12 августа, 2019, 14:45

Украинский боксер Александр Гвоздик пообещал в бою за титул чемпиона мира взять у россиянина Артура Бетербиева реванш за поражение на любительском ринге

Об этом сообщает BoxingTalk .

Чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,9 кг) Александр Гвоздик заявил, что намерен взять реванш у обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) россиянина Артура Бетербиева.

"Я хорошо знаком с Бетербиевым еще по выступлениям в любителях. Мы сражались в 2009 году, тогда я потерпел поражение. Поэтому теперь могу вернуть ему должок. Рад, что мы проведем реванш", - сказал Гвоздик.

По словам украинца, победитель его боя с Бетербиевым станет сильнейшим боксером своей категории в мире.

"Я готов к этому поединку. У меня теперь будет еще один большой бой, серьезный вызов. Победитель нашего матча станет лучшим бойцом в полутяжелом весе. Знаю, что Бетербиев - сильный боксер, поэтому меня ждет тяжелое испытание", - отметил Гвоздик.

Бой между украинцем и россиянином состоится 18 октября в Филадельфии (США).