Гвоздик пообещал отомстить россиянину за поражение на любительском ринге
Об этом сообщает BoxingTalk .
Чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,9 кг) Александр Гвоздик заявил, что намерен взять реванш у обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) россиянина Артура Бетербиева.
"Я хорошо знаком с Бетербиевым еще по выступлениям в любителях. Мы сражались в 2009 году, тогда я потерпел поражение. Поэтому теперь могу вернуть ему должок. Рад, что мы проведем реванш", - сказал Гвоздик.
По словам украинца, победитель его боя с Бетербиевым станет сильнейшим боксером своей категории в мире.
"Я готов к этому поединку. У меня теперь будет еще один большой бой, серьезный вызов. Победитель нашего матча станет лучшим бойцом в полутяжелом весе. Знаю, что Бетербиев - сильный боксер, поэтому меня ждет тяжелое испытание", - отметил Гвоздик.
Бой между украинцем и россиянином состоится 18 октября в Филадельфии (США).
- Напомним, 18 июля стало известно, что Александр Гвоздик сразится за чемпионские титулы WBC и IBF с Артуром Бетербиевым.
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